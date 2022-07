Wo sind die 16.000 Monteure für die Fotovoltaikanlagen?

Höhenluft macht frei. Der Vorstand der Energie AG lud auf den 1.700 Meter hohen Schafberg, um das 130-Jahr-Jubiläum des Energie-Unternehmens zu feiern. Mit der Zahnradbahn ging es von St. Wolfgang auf die Spitze des beliebten Ausflugsberges, der in Nebel gehüllt war.

Generaldirektor Werner Steinecker, der Ende des Jahres nach 50-jähriger Betriebszugehörigkeit ausscheiden wird, sprach Klartext. „Wir sind gut unterwegs, auch bei den alternativen Energien. Speziell bei den Wärmepumpen und der Fotovoltaik.“ Es gebe aber bei den Humanressourcen ein großes Problem. „Die Monteure, mit denen wir die Fotovoltaik realisieren müssen, fehlen uns hinten und vorne. Alleine für die elf Terawattstunden, die als Ziel der österreichweiten Fotovoltaikinstallation für 2030 erhoben worden sind, benötigt man zusätzliche 16.000 Monteure und Installateure.“

Anträge explodieren

In Afrika, so Steinecker, gehe man den einfachen Weg. Die Anlagen würden von den Chinesen geliefert, die sie montieren würden. „Das werden wir in Oberösterreich nicht wollen.“ Die fehlenden Mitarbeiter seien der einengende Faktor zur Realisierung des „Hyperziels. Wir werden noch nie so weit gekommen sein, aber das Endziel werden wir nicht erreichen, weil uns die Arbeitskräfte fehlen.“ Alleine heuer gebe es bereits zur Jahresmitte 18.000 Anträge auf Fotovoltaik. Vergangenes Jahr seien es 8.000 Anträge gewesen. „Das zeigt uns die Sehnsucht der Bürger nach dieser geförderten Technologie. Wir können, frei nach Lenin, nur mit den Menschen Revolution machen, die da sind, andere haben wir nicht. “