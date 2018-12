Wo in Oberösterreich die Sonne aufgeht

Entlang des idyllischen Badesees wandernd blicken wir zurück auf die prächtige Anlage. Dann geht es hinein in die Mühlviertler Landschaft. Wir passieren ein älteres landwirtschaftliches Gehöft und machen eine Zeitreise in die bäuerliche Lebensweise, wie sie seit Jahrhunderten gepflegt wurde. Die Altbäuerin mäht gerade mit ihrer Sense winterlichen Raps. Zwei Ziegen und eine Kuh werden ihn zum Fressen bekommen. Auf dem von steilen Hängen umgebenen Hof gibt es noch zwei Schweine, eine Katze und mehrere glückliche Hühner auf dem Misthaufen. Gemeinsam mit den Erzeugnissen ihres Gemüsegartens ist die Bäuerin weitgehend Selbstversorgerin. Durch diese nachhaltige Bewirtschaftung erzeugt sie auch kaum Müll. Eine Lebensweise, zu der in dieser Form leider die nachfolgende Generation nicht mehr gewonnen werden kann.

Dann tauchen wir in eine einmalige Ansammlung von Granitformationen ein. Geradezu eine Burg aus Granitblöcken ist die „Falkenmauer“. Man kann sie nur über mehrere Leitern besteigen. Großartig ist der Blick in das nahe Yspertal. Kurios ist das Naturdenkmal „Schwingender Stein“. Auf zwei Steinblöcken, die nur durch eine kleine Spalte getrennt stehen, sitzt ein mächtiger, circa 19 Kubikmeter großer Stein kegelförmig. Der Schwerpunkt dieses 35 Tonnen schweren Steinblocks ist so verteilt, dass er in eine schwingende Bewegung versetzt werden kann. Als kleiner Mensch kann man sich da wie ein starker Riese fühlen. Immer wieder tauchen bizarre Felsformationen auf. Tatsächlich scheint aus so manchem Felsblock ein verwunschener Riese aus dem Waldboden hervorzublicken.