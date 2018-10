Wissen im Dialog weitergeben

„Wenn einer es weiß, weiß es keiner“, meinte der Philosoph Ludwig Wittgenstein. Wissen ist keine Schande und jene, die das Wissen haben, scheuen sich nicht ihr Wissen weiterzugeben. Ich persönlich habe immer und überall, all’ mein Wissen weitergegeben, sei es in der Verantwortung für die Traineeausbildung im Verkauf, oder die Entwicklung der Lehrlinge oder bei der Übergabe an einen Kollegen, wenn sich in meinem Tätigkeitsbereich etwas geändert hat. In den meisten Fällen wurden mein Wissen und meine Erfahrung sehr positiv aufgenommen. Wenn man dann zu einem späteren Zeitpunkt dann noch gesagt bekommt, „von dir, deinem Wissen und deiner Erfahrung habe ich sehr profitiert und viel daraus gelernt“, ist doch das höchste Lob, das man bekommen kann. Warum machen sich so wenig Unternehmen die Erfahrungen der „alten, erfahrenen Hasen“ nicht zu nutze? Ich verstehe das nicht. Dabei wäre es doch so einfach. Plauderer raus, echte Profis rein. Die echten Profis wollen ihr Wissen weitergeben. Sie haben keine Geheimnisse.