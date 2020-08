„Wirf nix raus“: Oberösterreichs Straßen sauber halten

Ein Coffee-to-go oder ein kleiner Snack können eine Autofahrt schon einmal angenehmer gestalten. Aber was tun, wenn dann nur mehr der Becher oder die Verpackung übrig ist? Laut Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FPÖ) entscheiden sich dann viel zu viele für den falschen Weg: Fenster runterkurbeln und raus damit.

Das Land Oberösterreich startet deshalb eine neue Kampagne, um das Umweltbewusstsein der Menschen zu stärken – nicht nur entlang von Straßen, sondern auch auf öffentlichen Flächen.

35.000 Arbeitsstunden

66 Kilogramm Müll fallen nämlich pro Kilometer Landstraße innerhalb eines Jahres an. 2018 kamen so alleine in Oberösterreich 400 Tonnen Abfall zusammen. „Müll, der im Freien zurückgelassen wird, muss mühsam aufgelesen und entsorgt werden und verursacht nebenbei erhebliche Kosten“, sagte Steinkellner am Montag .

Immerhin verbrächten Mitarbeiter der Straßenmeisterei Oberösterreich 35.000 Arbeitsstunden nur damit, das Weggeworfene von den Straßen zu sammeln, denn eine maschinelle Reinigung sei oft nicht möglich.