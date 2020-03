„Wir nehmen jedes Anliegen ernst“

Menschen mit einem kleineren sozialen Netz haben derzeit wenig Möglichkeiten, direkt über ihre Probleme zu sprechen, und: „Oft hilft auch die Anonymität am Telefon oder im Internet, dass man leichter über Ängste und Sorgen sprechen kann. Wir nehmen bei der Telefonseelsorge OÖ wirklich jedes Anliegen ernst“, sagt Breitwieser. Vielen Menschen helfe schon alleine diesen Wissen, dass jemand da ist, der zuhört und erreichbar ist.

Grundvertrauen ins Leben

Neben Experten arbeiten etliche speziell geschulte Ehrenamtliche im Team. Im Gespräch gehe es darum, dem Gegenüber die eigene Handlungsfähigkeit bewusst zu machen. „Das Leben ist nicht immer schön oder lustig, aber es gibt immer Möglichkeit, selbst mitzugestalten“, sagt Breitwieser. Persönlich helfe ihr das Grundvertrauen in die Menschen und das Leben bei der Verarbeitung, „aber natürlich gibt es Gespräche, die man lange nicht vergisst.“

Info: Unter der Notrufnummer 142 ist die Telefonseelsorge an 24 Stunden am Tag, auch an Sonn- und Feiertagen, erreichbar. 142 ist ohne Vorwahl aus ganz Oberösterreich gebührenfrei erreichbar, vom Festnetz und von Mobiltelefonen. Auf www.onlineberatung-telefonseelsorge.at kann auch man per Mail oder Chat Kontakt aufnehmen. Absolute Verschwiegenheit und Anonymität sind in allen Fällen garantiert.