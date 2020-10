„Wir bemühen uns weiter um Impfstoffe“

Landeshauptmannstellvertreterin Christine Haberlander, VP, sieht das ähnlich: „Gerade in Zeiten von Corona, wo der Zusammenhalt und das Miteinander wichtiger denn je sind, sollte auch bei so sensiblen Themen wie der Grippeimpfung eine faire Verteilung der Impfdosen vonseiten des Bundes geregelt werden. Eine Wahlkampfimpfaktion, wie sie in Wien angeboten wurde, sehe ich kritisch.“ Bei den vom Land bestellten Influenza-Impfstoffen stelle sich die Lage derzeit so dar: 56.000 Impfstoffe für Kinder werden Ende Oktober/Anfang November geliefert, 17.000 Impfstoffe für Alten- und Pflegeheime werden Ende November geliefert, 40.000 Dosen Zusatzkontingent für Allgemeinbevölkerung wurden bestellt, für 20.000 wurde bereits eine Zusage erteilt. „Über mögliche Lieferverzögerungen wurden wir bislang nicht informiert, weshalb wir bei den vom Land OÖ bestellten Mengen von einer zeitgerechten Auslieferung ausgehen“, so Haberlander.

Keine Impfstoffe aus Deutschland

Man müsse warten, was auf dem Markt passiere, sagt der Präsident der Apothekerkammer, Veitschegger: „Einige von uns haben versucht, über Deutschland an Impfstoffe zu kommen – ebenfalls erfolglos. Ich sage nur so viel: Wir bemühen uns weiter um Lieferungen.“

Alle Hausärztinnen und Hausärzten, die in den vergangenen Jahren an den Gratis-Impfaktionen teilgenommen haben, bekommen von der oö. Gesundheitskasse auch heuer Impfstoff zur Verfügung gestellt: „Die angekündigten 50, 60 Dosen pro Arzt sind aber viel zu wenig und können die Nachfrage sicher nicht decken“, vermutet Angelika Reitböck, Präsidentin des österreichischen Hausärzteverbandes und Allgemeinmedizinerin in Steyrling.