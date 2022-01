Wie die Dinge sein könnten

Manchmal spielen wir mit dem Handy, aber das mag Omama nicht. Sie sagt, wir sollten lieber etwas lesen, das wäre gut für die Fantasie. Aber Fantasie, was ist das? Das muss mir Omama unbedingt erklären, aber jetzt gerade sitzt sie nur da und schaut ins Leere. Das ist fast ein bisserl unheimlich. Sie ist sonst immer so quirlig. Und sie kann so vieles. Omama näht Kleider und Hosen, strickt Hauben, sie kann fast alles reparieren. Puppen, Teddys, alte Kuscheltiere und kaputtes Spielzeug, alles macht Omama wieder heil. Und sie erfindet viele Geschichten. Ich weiß gar nicht, wie viele Bücher man damit schon füllen könnte.