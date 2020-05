„Werde immer der Türke bleiben“

Mit 14 Jahren las Nuri Talu ein Buch über den reichsten Mann der Türkei, das ihn nachhaltig beeindruckte. Haci Ömer Sabanci hat es mit einem Volksschulabschluss zum Wirtschaftstycoon geschafft. Von da an kam für Talu nur ein Beruf infrage: „Einer, bei dem ich möglichst viel Geld verdiene“. Heute führt der gebürtige Türke das „3 Etagen“ am Linzer Hauptplatz, ein „mediterranes Schnellrestaurant“, wie er betont: „Ich bin es leid, dass man es als Kebapstandl bezeichnet. Schließlich habe ich viel Mühe in dieses Restaurant gesteckt und lasse mich nicht auf Kebap reduzieren.“

Das Arbeitspensum ist enorm: 90 Stunden pro Woche arbeitet der 33-Jährige mit seinem siebenköpfigen Team für seinen Traum, den er 2006 in der ehemaligen Teppichhandlung am Hauptplatz in Angriff nahm. Damals stieß der Unternehmer auf Widerstand: „Manche meinten, ein Kebaplokal würde das Haus in dieser guten Lage abwerten. Inzwischen habe ich zu 95 Prozent österreichische Kunden, die die hohe Qualität schätzen.“ Der hohe Mietpreis rechne sich in Summe, obwohl der Standort mehr hergeben würde, gibt er zu bedenken.