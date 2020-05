Wer auf Krankenstand verzichtet, wird mit Gutscheinen belohnt

Wenn ein Mitarbeiter durchgehend sechs Monate nicht in Krankenstand ist, erhält er von uns einen Gutschein in Höhe von 50 Euro.“ Bei einem ganzen Jahr winken 150 Euro. Mit diesen Zeilen soll eine Leasingfirma in Linz ihre Beschäftigten dazu verleiten, ihre Gesundheit zu gefährden, kritisiert die Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich.