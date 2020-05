Wenn man mit seinem Essen intim wird

Honigbutter, Speck vom Waldschwein, Most aus Streuobst und Holzofenbrot – wie gut es schmeckt, wenn man regionale Lebensmittel in traditionellem Handwerk zubereitet, stellten die Gäste im Salzamt in Linz am Donnerstagabend fest.

Severin Corti und Georges Desrues hat die Idee des „Slow Food“ sogar so gut geschmeckt, dass sie ihr heuer bereits den zweiten 320 Seiten starken Restaurantführer widmen. 50 Autoren haben sich für „Slow Food 2013“ in Österreich, Slowenien und Südtirol auf die Suche nach lokal eingefärbter Küche gemacht. („Slowfood 2013 – Gasthäuser in Österreich, Südtirol und Slowenien“ Christian Brandstätter Verlag, 22,50 Euro)