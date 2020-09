Wenn Mädchen und Omamas wilde Feste feiern

von Christa Koinig

Man soll die Feste feiern wie sie fallen. Alle, die dabei waren, haben daran Gefallen gefunden. Omama wäre beinahe in Ohnmacht gefallen, weil so viele wichtige Leute zum Feiern gekommen sind. Da musste sie es sich schon gefallen lassen, dass wir zu ihr gesagt haben, dass sie halt nicht mehr ganz so jung ist.

Das macht ihr aber gar nichts aus. Sie sagt, man wird zwar an Jahren älter, aber nicht im Herzen. Wenn man oft an schöne Sachen denkt, wenn man liebevolle Gedanken hat für alle, wenn man schöne Musik hört und vielleicht auch selber gern singt, wenn man gern und oft draußen in der Natur ist, die Tiere, Blumen und Pflanzen mag, dann bleibt man innerlich jung.