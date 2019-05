Wenn die Kontrolle verloren geht, schnell raus in die Natur

Kennen Sie das, wenn Ihr Kopf Ihnen Streiche spielt? Wenn Kleinigkeiten Ihre Stimmungslage und Ihr Verhalten beeinflussen und Sie die Kontrolle über die Lage verlieren?

Ich habe einen Schicksalsschlag hinter mir, der mehr als zweieinhalb Jahre zurückliegt. Die Emotionen von damals kommen noch immer in unregelmäßigen Abständen zurück, und das ohne Vorwarnung. In den letzten beiden Wochen habe ich zufällig Menschen getroffen, die ähnliches erlebt haben.

Hilflosigkeit

Bei uns allen finden sich Parallelen: Man glaubt, sein Leben wieder im Griff zu haben und plötzlich brechen Gefühle unerwartet über einen herein. Am Schlimmsten daran ist die Hilflosigkeit. Man ist so froh und stolz, dass man im Alltag wieder funktioniert. Und dann kommt irgendeine Kleinigkeit und wirft einen völlig aus der Bahn. Dieses „Werfen“ existiert in verschiedenen Schattierungen. In minimaler Ausprägung hilft Schokolade. Die stärkere Ausprägung lässt sich mit Rotwein bekämpfen.