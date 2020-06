Weltraumanzug für Lady Gaga

Ein Kleid wie ein intergalaktisches Raumschiff: Spiegelnde Kunststoffplatten, symmetrisch arrangiert, kantig und doch die weiblichen Rundungen an Taille und Oberweite umschmeichelnd. Mastermind hinter der futuristischen Robe ist die Linzer Modestudentin Daniela Karlinger, die in ihrer bescheidenen Schneiderstube wohl nicht damit gerechnet hätte, dass einmal Lady Gaga bei ihr anklopfen würde. Über zehn Ecken landete das Bild ihres „ Spiegelkleides" auf dem Schreibtisch des Gaga-Stylisten Nicola Formichetti.

Das Kleid sei perfekt für das Covershooting des aktuellen Albums „Born this Way", hieß es. „Der Anruf kam total überraschend. Später hab` ich dann eine SMS bekommen, dass die Gaga das Kleid gerade trägt und dass sie es geradezu liebt", schwärmt die 26-jährige Designerin.

Bisher habe sie nicht daran gedacht, es zu verkaufen. „Es wäre aber eine Überlegung wert", meint sie, da es durch die Gebrauchsspuren seiner prominenten Trägerin wohl astronomische Summen erzielen würde. Bis Sonntag ist das Kleid in der Ursulinenkapelle am Linzer OK-Platz zu sehen. Es ist eines der Highlights beim Modepalast, der großen Wiener Modemesse, die erstmals auch in Linz Station macht.