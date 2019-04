Welt der Sprayer im Donauhafen

Acht Jahre nachdem das erste „Mural“ – so werden die Wandgemälde genannt – an einer Hafenhalle der Linz AG gestattet worden war, ist die bunte Galerie zum Tourismusschlager geworden. 200 Führungen für Schülergruppen, Ausflugsgäste, Wirtschaftsdelegationen oder Seniorenvereine habe man im vergangenen Jahr abgewickelt, berichtet „Mural Harbor“-Chef Leonhard Leitner. Am liebsten buchen die Gäste die angebotenen Bootstouren. Die Kunstwerke sind von den drei Hafenbecken aus am besten zu bestaunen. Aber auch Expeditionen zu Fuß stehen am Programm.

Für den Linzer Bürgermeister Klaus Luger, SPÖ, ist der „Mural Harbor“ am besten Weg, das „neue künstlerische Markenzeichen von Linz zu werden“. Weil die dargestellten Motive auch immer wieder Stoff für Diskussionen bringen, sei das für die Stadt eine Bereicherung. Rund um den Hafen entsteht ein völlig neuer Stadtteil, sagt Luger.