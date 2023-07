Wels träumt von der Ansiedlung einer veterinärmedizinischen Privatuni

Für den Welser Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ) geht „ein Traum in Erfüllung“, ließ er am Freitag via Aussendung wissen. Der Grund: Wels stehe kurz davor, Universitätsstadt zu werden, da sich die Sigmund-Freud-Uni (SFU) mit ihrem veterinärmedizinischen Privatinstitut hier ansiedeln möchte.

Schon vor einem Jahr sei die Uni gemeinsam mit der Tierärztekammer an die Stadt Wels herangetreten, um alle Möglichkeiten auszuloten, so Rabl. Daraufhin habe es mehrere vertiefende Gespräche unter Einbindung aller Stakeholder gegeben. Wels habe sich gegen mehrere andere Standortgemeinden durchgesetzt.