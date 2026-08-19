Wels: Festnahme nach Angriff auf Polizisten

Zu einem aggressiven Zwischenfall kam es am 18. August 2026 beim Klinikum Wels: Ein 43-jähriger Mann aus dem Bezirk Wels-Land soll zunächst Rettungssanitäter und danach auch Polizisten attackiert haben. Der Tatverdächtige wurde schließlich festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum Linz eingeliefert.

Tritt gegen Sanitäter, Spucken auf Polizisten

Laut Polizei wurden Beamte zum Klinikum gerufen, nachdem Sanitäter von einem Patienten angegangen worden waren. Der 43-Jährige lag neben einem Rettungsfahrzeug auf dem Boden und wurde von zwei Sanitätern fixiert. Diese gaben an, dem Mann helfen zu wollen – doch der Tatverdächtige soll sie dabei attackiert und zu treten versucht haben. Einem Sanitäter soll er dabei kräftig gegen den Oberschenkel getreten haben. Der Betroffene gab an, dabei nicht verletzt worden zu sein.

Als die Polizisten die Fixierung übernahmen, soll sich der Mann auch ihnen gegenüber äußerst aggressiv gezeigt haben, weshalb ihm Handfesseln angelegt wurden. Auch im Streifenwagen auf dem Weg zur Polizeiinspektion ließ die Aggressivität des Mannes nicht nach: Er soll die Beamten lautstark beschimpft, mehrmals versucht haben, sie anzugreifen und soll zudem einen Polizisten bespuckt haben.