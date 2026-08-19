Unfall in Eidenberg: Mopedauto überschlägt sich mit Teenagern

Ein 15-jähriger Jugendlicher aus dem Bezirk Eferding ist am Dienstagabend, dem 18. August 2026, gegen 19.30 Uhr mit einem vierrädrigen Leichtkraftfahrzeug auf der Genger Straße im Gemeindegebiet von Eidenberg (Bezirk Urfahr-Umgebung) verunglückt. Das Fahrzeug soll sich dabei mehrmals überschlagen haben und schließlich auf dem Dach liegend zum Stillstand gekommen sein. Beide Insassen – der Lenker und sein gleichaltriger Mitfahrer – wurden dabei leicht verletzt.

Nasse Fahrbahn dürfte entscheidend gewesen sein

Der Jugendliche war laut Polizei auf der Genger Straße von Bad Leonfelden in Richtung Gramastetten unterwegs, als er auf der regennassen Fahrbahn aus bisher unbekannter Ursache ins Schleudern geriet. In weiterer Folge kam das Leichtkraftfahrzeug links von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrmals und blieb auf dem Dach liegen. Der Mitfahrer – ein gleichaltriger Freund des Lenkers, ebenfalls aus dem Bezirk Eferding – wurde ebenso leicht verletzt. Beide wurden nach Erstversorgung durch den Notarzt ins Krankenhaus eingeliefert.