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Österreich

Unwetterzellen zu Tornado angewachsen: Dächer in Eferding abgedeckt

Im Zuge einer Unwetterfront wurde eine Region in Oberösterreich besonders stark getroffen. Es handelte sich um ein örtlich eingegrenztes Wetterphänomen.
18.08.2026, 20:02

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Heftige Unwetter haben Montagabend einige Regionen in Oberösterreich stark getroffen. Besonders in der Stadt Eferding sorgte ein seltenes Wetterphänomen für massive Schäden in einer Wohnsiedlung. Laut Meteorologen hatten sich mehrere Gewitterzellen zu einem örtlich stark eingegrenzten Tornado ausgewachsen.

Wie die Feuerwehr der Stadt Eferding berichtet, wurden die Einsatzkräfte nach dem kurzen, aber umso heftigeren Unwetter am Montagnachmittag zur Beseitigung mehrerer Sturmschäden gerufen.

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Die Feuerwehr in Eferding beseitigte die Sturmschäden.

Stromleitung beschädigt

Unter anderem wurde das Dach eines Einfamilienhauses durch den starken Wind fast zur Gänze abgerissen. Trümmer beschädigten dabei einige umliegende Häuser.

„Dabei wurde auch die Stromleitung zum Haus beschädigt, weshalb diese zunächst vom Netzbetreiber stromlos geschaltet und abmontiert werden musste“, so die Feuerwehr.

Der Einsatz dauerte knapp drei Stunden, parallel dazu wurden noch einige kleinere Sturmschäden im Stadtgebiet beseitigt.

Oberösterreich
kurier.at, paw  | 

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