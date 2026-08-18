Unwetterzellen zu Tornado angewachsen: Dächer in Eferding abgedeckt

Heftige Unwetter haben Montagabend einige Regionen in Oberösterreich stark getroffen. Besonders in der Stadt Eferding sorgte ein seltenes Wetterphänomen für massive Schäden in einer Wohnsiedlung. Laut Meteorologen hatten sich mehrere Gewitterzellen zu einem örtlich stark eingegrenzten Tornado ausgewachsen.

Wie die Feuerwehr der Stadt Eferding berichtet, wurden die Einsatzkräfte nach dem kurzen, aber umso heftigeren Unwetter am Montagnachmittag zur Beseitigung mehrerer Sturmschäden gerufen.