Wels kämpft gegen Rattenplage im Tiergarten

"Leider haben wir heuer ein großes Rattenproblem, das die Aufenthaltsqualität für viele mindert", sagt Tiergartenreferent Thomas Rammerstorfer: "Wir haben daher das bislang umfangreichste Maßnahmenprogramm beschlossen und beginnen in diesen Tagen mit der Umsetzung."

Völlig rattenfrei werde der Tiergarten laut Rammerstorfer nie, "aber eine deutliche Besserung der Lage erwarten wir uns schon.“ Man geht übrigens davon aus, dass in jeder Stadt zwei- bis viermal so viele dieser Nagetiere leben wie Menschen, doch meistens nicht an der Oberfläche.