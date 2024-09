Wels: Flüchtiger Häftling wollte Polizei davonschwimmen

Nach mehreren Fluchtversuchen ist ein 18-jähriger Strafgefangener von der Polizei in Oberösterreich gefasst worden. Wenige Tage nachdem er seine Fußfessel gewaltsam entfernt hatte, geriet er in eine Verkehrskontrolle, vor der er zu Fuß flüchtete. Als er am nächsten Tag von der Polizei an einem Badesee aufgestöbert wurde, versuchte er schwimmend zu entkommen, gab aber schließlich erschöpft auf, wie die Exekutive berichtete.

Der amtsbekannte Mann, der zunächst in der Justizanstalt Wels einsaß, hatte vor eineinhalb Monaten eine Fußfessel bekommen. Weil ihm aufgrund von Verstößen gegen die damit verbundenen Auflagen Konsequenzen drohten, montierte er die Fessel am 26. August gewaltsam ab - und wurde zur Festnahme ausgeschrieben.