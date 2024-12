Wels: Auto brannte, Jugendliche unter Verdacht

Nachdem in St. Pölten seit einiger Zeit ein mutmaßlicher Feuerteufel immer wieder Autos anzündet ( mehr zum aktuellsten Fall lesen Sie hier ), ist es am Samstag zu einem ähnlich gelagerten Vorfall im oberösterreichischen Wels gekommen.

Samstagabend gegen 18:30 Uhr wurde der Polizei ein Fahrzeugbrand in der Redtenbacherstraße gemeldet. Laut Landespolizeidirektion Oberösterreich gaben zwei Zeugen an, einen Knall gehört und vier bis fünf Jugendliche gesehen zu haben, die in ein angrenzendes Waldstück gelaufen seien.