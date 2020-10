Weidegänse contra Käfighaltung

Mit den 50.000 Gänsen deckt Österreich lediglich ein Viertel des Eigenbedarfs ab. Der Großteil wird aus Polen und Ungarn importiert, „die Tiere werden in Käfigen gehalten“ und in zwölf Wochen hochgezüchtet, wie der österreichische Tierschutzverein kritisiert. „Körperenge Käfige, kein Auslauf und kein Wasserzugang.“ Dort werden die Gänse zur Produktion der Delikatesse Gänsestopfleber auch noch gestopft und bis zu sechs Mal täglich zwangsgefüttert, was in Österreich verboten ist.

12 bis 15 Euro pro Kilo

Die industrielle Massenproduktion schlägt sich im Preis nieder. Während osteuropäische Gänse im Großhandel fünf Euro pro Kilogramm kosten, kommt eine österreichische Weidegans auf 12 bis 15 Euro. Grabmair und Heidi Hebesberger, Obfrau des Vereins der österreichischen Weidegans, appellieren an die Konsumenten und die Wirte, auf regionale Qualität zu setzen und den höheren Preis in Kauf zu nehmen, denn „ein Gansl isst man nur einmal im Jahr und da soll man zu etwas Gutem greifen“.

Daunen zu Decken

Während vor 20, 30 Jahren die bei der Schlachtung anfallenden Daunen in den Abfall wanderten, werden sie inzwischen zu Decken weiterverarbeitet. Der Ganslhof von Hedi Hebesberger in Nussbach (Bez. Kirchdorf) hat spezielle Maschinen zur Trocknung entwickelt, die Daunen werden zu hochwertigen Schlafdecken verarbeitet. Eine Ganzjahresdecke kostet bei ihr 324 Euro, sie kann mit 60 Grad gewaschen werden und ist Allergiker-geeignet. „Unsere Daunendecken sind so gut, dass bereits zwei Delegationen aus Japan da waren, um sich das anzusehen“, erzählt Hebesberger. „Dort zählt hohe Daunenqualität als Luxusgut.“

Durch Stromschlag betäubt

Wie werden die Tiere um ihr Leben gebracht? Sie werden durch Stromschlag betäubt, die Hauptschlagader wird angestochen, die Gänse entbluten, schließlich werden sie gerupft.

Und wie wird das Ganserl zubereitet? Die Homepage www.weidegans.at bietet verschiedene Rezepte. Der Interessierte findet dort auch die Adressen von regionalen Vermarktern. Eine Neuheit gibt es in den Billa-Märkten, die das Flinke Gansl anbieten. Die halbe Gans ist vorgebraten und im Vakuumschutzbeutel lange haltbar. Die Gänseteile müssen nur mehr heiß gemacht werden.