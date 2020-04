Weggelegtes Baby in OÖ: Strafantrag gegen Eltern

Gegen die Eltern des Säuglings, der am 29. Dezember 2019 vor einer Wohnung in Lichtenberg bei Linz gefunden worden war, hat die Staatsanwaltschaft Linz nun Strafantrag wegen Aussetzung erhoben. Die Frau zeigte sich geständig, der Vater will von Schwangerschaft und Geburt nichts gemerkt haben, bestätigte die Staatsanwaltschaft Linz einen Bericht des „Oberösterreichischen Volksblatt“ am Mittwoch.

Der kleine Bub, der inzwischen bei Pflegeeltern lebt, war erst eine Stunde alt, als er auf einer Fußmatte vor einer Wohnungstüre in einem Mehrparteienhaus gefunden wurde. Der in Textilien warm eingewickelte Säugling lag auf einem Kopfpolster. Eine Bewohnerin des Hauses hörte das Kind weinen und fand es im Stiegenhaus, ihr Ehemann alarmierte die Einsatzkräfte.

Drogenmilieu

DNA-Abgleiche führten noch im Jänner zu den Eltern, die beide dem Drogenmilieu angehören. Die 26-Jährige hatte laut einer Blutprobe bei dem Findelkind zum Zeitpunkt der Geburt Suchtgift konsumiert. Wer nun den Säugling, der vermutlich zur Adoption freigegeben wird, ausgesetzt hat, muss das Gericht klären. Die Frau zeigte sich bisher geständig, ihr Freund behauptete, nichts mitbekommen zu haben.