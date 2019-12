Warum wir gute zehn Jahre erwarten dürfen

Was waren die vergangenen zehn Jahre doch für eine spannende Zeit! Die Krise des Euro, die Pleite Griechenlands, Revolutionen in Nordafrika, der Bürgerkrieg in Syrien, die Besetzung der Krim und der Ostukraine durch russische bzw. durch von Russland unterstützte Truppen, der EU-Austritt Großbritanniens, der Massenansturm von Flüchtlingen 2015, die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten, der Handelskrieg USA – China, der Wandel durch die Digitalisierung, die Internetkonzerne und die sozialen Medien, der Klimawandel etc. All diese Veränderungen und negativen Ereignisse wurden mehr oder weniger gut bewältigt. Das weltweite Wachstum war nach der Wirtschafts- und Finanzkrise von 2008 mit drei bis vier Prozent wirklich gut, die Arbeitslosigkeit relativ niedrig. Trotz dieses herausfordernden Hintergrunds waren es für Österreich gute Jahre.

Kein Anlass für Pessimismus

Wenn wir die vergangenen Jahre gut bewältigt haben, warum soll uns das nicht auch 2020 und das folgende Jahrzehnt gelingen? So manche sind skeptisch und befürchten, dass wir die guten Jahre hinter uns haben. Doch für Pessimismus gibt es keinen Anlass. Die Welt ändert sich, sie bricht nicht zusammen. Die alte Welt ist Geschichte. Wir sollten mit Optimismus in die Zukunft schauen, denn noch nie ist es so vielen Menschen weltweit so gut gegangen. Auch uns. Wir gehen guten Zeiten entgegen.