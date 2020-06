Warteschleife in ein neues Leben

Nur wenige Wochen nach Inbetriebnahme des Asylwerberheims in Reichersberg will der Gemeinderat das Haus per Beschluss wieder zusperren lassen. Bürgermeister Bernhard Öttl (VP) wurde wegen Befangenheit von der Abstimmung ausgeschlossen. „Es liegt jetzt an der Rieder Bezirkshauptmannschaft, den Bescheid zu exekutieren. Wir müssen abwarten“, sagt er. Die Proteste in der Innviertler Gemeinde schlugen im Frühling medial große Wellen. In einer Unterschriftenaktion und auf einer Facebook-Seite äußerten Anrainer rund um die ehemalige Pension Hildegard offen ihre Ablehnung gegen das Projekt der Caritas. Im April wurden die Rufe aus der Bevölkerung erhört: Der Gemeinderat entschied gegen das Heim. Die Begründung: Das Wohngebiet sei für einen derartigen Zweck nicht ausgewiesen. Der Betrieb sei rechtswidrig.

Grundbesitzer Helmut Antesberger legte Berufung ein, woraufhin das Land den Beschluss aufhob. Das Caritas-Heim öffnete nach Pfingsten. Gegen den Vermieter soll ein Nachbar ein Verfahren wegen Wertminderung seines Grundstücks eingeleitet haben.

Die Gemeinde besteht weiterhin auf ihrer Rechtsmeinung und betont, dass persönliche Vorbehalte in der Debatte keine Rolle spielen sollen. „Es geht hier nur um eine unsachgemäße Nutzung des Grunds“, so Bürgermeister Öttl.

Um die einst so lautstarke Volksseele ist es still geworden. Weder direkte Nachbarn wie Evelyn Höckner noch Andrea Henzl von der Bürgerinitiative wollen sich gegenüber dem KURIER äußern. Vizebürgermeister Alois Schönberger (VP) verweist bei Anfragen zum Gemeinderatsbeschluss auf den Anwalt.

Nur Helmut und Corona Wiesbauer, Zaun-Nachbarn der Asylwerber, bringen die Stimmung auf den Punkt: „Es gibt einige, die noch immer keine Freude damit haben und andere, denen es egal ist. Wir helfen, soweit unsere Hilfe gebraucht wird. Das ist gar keine Frage.“