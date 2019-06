Wahlkampfkosten völlig ungeregelt

Angefacht vom hitzigen bundespolitischen Klima steht Oberösterreichs Landespolitik eine heiße Phase bevor. Die schwarz-blaue Landesregierung wird in Sachen Wahlkampfkosten-Obergrenze und einer angeblich uneffizienten Mindestsicherungsnovelle Farbe bekennen müssen. SPÖ und Grüne schlagen im Landtag jedenfalls scharfe Wahlkampftöne an.

„Im Gegensatz zu anderen Bundesländern gibt es bei uns kein einziges Limit“, kritisiert SPÖ-Vorsitzende Birgit Gerstorfer. Weder bei Wahlkampfkosten, noch bei Parteispenden gäbe es klare, transparente Regeln, geschweige denn Gesetze. Rechtzeitig vor den 2021 anstehenden Wahlen wird die SPÖ deshalb am 4. Juli ein konkretes Modell auf den Landtagstisch knallen. Eine Wahlkampfmaterialschlacht wie 2015 dürfe es nicht mehr geben, verlangen Gerstorfer und SPÖ-Klubchef Christian Makor. Damals habe die ÖVP, die vom Bund übernommene Kostenobergrenze von sieben Millionen Euro, um über 300.000 Euro überschritten – ohne Konsequenzen. „Der Verfassungsgerichtshof hat nämlich entschieden, dass die Bundesvorgaben für Wahlkampfkosten in den Ländern nicht gelten“, sagt Gerstorfer. Eine daraufhin 2017 von der SPÖ eingebrachte Gesetzesinitiative würde seitdem in einem ÖVP-geleiteten Unterausschuss dahinsiechen.