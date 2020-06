Waffenkauf leicht gemacht

Wie einfach ist es in Österreich, an eine Waffe zu kommen? Sehr einfach, wie sich beim KURIER-Lokalaugenschein in einem Linzer Fachgeschäft herausstellt. Man braucht nur einen Personalausweis und eine weiße Weste, sprich: Es darf kein Waffenverbot vorliegen. Sobald die zuständige Behörde Grünes Licht gibt, kann man die Silberbüchse der Wahl unbehelligt mit nach Hause nehmen. Schon ab 350 Euro (ein Sonderangebot) bekommt man ein Kleinkalibergewehr. Einer jungen Frau rät der Verkäufer für die Selbstverteidigung zu Hause aber zu einer Schrotflinte für knapp 1100 Euro: „Durch die Streuung braucht man nicht so genau zielen.“



Anders als bei Faustfeuerwaffen ist für Langwaffen wie Flinten und Büchsen keine waffenrechtliche Bewilligung nötig. Wie viele solcher Schießeisen in den heimischen Schränken lehnen, kann nicht beziffert werden. Es dürfte sich um eine Zahl im sechsstelligen Bereich handeln, meint Thomas Georg Ortner, Sprecher des oö. Waffenfachhandels.

Dieser einfachen Weichenstellung des Gesetzgebers wird es zugeschoben, dass vor zwei Wochen ein Mann aus Steyr mit einer legal erworbenen, umgebauten Kalaschnikow vom Balkon schoss. „Solche Einzelfälle schüren Angst und bringen verantwortungsbewusste Schützen in Verruf“, ärgert sich Martin Buchegger, Besitzer der Waffenstube beim Landesschützenverein in Linz. „Kriegsspielenden Wahnsinnigen, die sich im Tarngewand bis auf die Zähne bewaffnet auf den Weltuntergang vorbereiten“, zeige er nur die Tür.