Wählt die Arbeiterkammer künftig am Sonntag?

Politikverdrossenheit

Stangl nennt die „allgemeine Politikverdrossenheit“, die bei der schlechten Arbeit der Bundesregierung kein Wunder sei, als Grund für die gesunkene Wahlbeteiligung. „Sich auf die Bundesregierung auszureden, ist ein schwaches Argument“, sagt Gerhard Knoll, Spitzenkandidat der Freiheitlichen, der sich über einen „Wählerzuwachs von über 50 Prozent“ freut. Er möchte, dass die Arbeiterkammerwahl ähnlich der Nationalratswahl an einem Sonntag auf den Gemeindeämtern stattfindet. „Wir haben gemeinsam mit dem ÖAAB einen derartigen Antrag in der Arbeiterkammervollversammlung gestellt, er wurde aber von den Sozialdemokraten abgelehnt. Knoll möchte weg von der Stimmabgabe in den Betrieben.

Ergänzung am Sonntag

Der Grüne Gewerkschafter Martin Gstöttner hält die niedrige Wahlbeteiligung für einen „Wahnsinn“. Eine Ursache sieht er in der „Politikverdrossenheit“ der Menschen. Als zweiten Grund nennt er, dass die Menschen die Arbeiterkammer als „rote Bastion“ sehen würden, was eher bürgerlich angehauchte Wähler von der Stimmabgabe abhalte. Der dritte Punkt sei, dass die Abgabe in den Betriebssprengeln zwar in Ordnung sei, es aber eine Ergänzung mit einer Wahl am Sonntag brauche.