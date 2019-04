Vorstrafen "quer durch Europa": Serienräuber mit falschen Identitäten vor Gericht

Zwei mutmaßliche Mitglieder einer südamerikanischen Bande haben sich am Dienstag in Linz vor Gericht verantworten müssen. Die Anklage legt den beiden, die in Europa unter diversen Identitäten aufgetreten und auch mehrfach verurteilt worden sind, insgesamt 15 Einbrüche und Einbruchsversuche in Oberösterreich, Niederösterreich, Salzburg und Wien mit rund 300.000 Euro Gesamtschaden zur Last.

15 Delikte in sechs Monaten

Der 29-jährige Venezolaner und der 42-jährige Kolumbianer seien laut Staatsanwaltschaft mit dem Flugzeug von Spanien nach Österreich gereist, hätten hier einen Leihwagen gemietet, mögliche Zielobjekte ausgekundschaftet und Einbrüche verübt, schildete die Staatsanwältin - alles gemeinsam mit weiteren, teils unbekannten Komplizen. Dem Kolumbianer werden zwölf, dem Venezolaner 15 Delikte im zweiten Halbjahr 2017 angelastet. Meist hatten es die Täter auf Bargeld, Schmuck und teure Elektronik abgesehen, teils wurden auch Tresore aufgebrochen.

Vorstrafenregister

Die Anklagevertreterin wies darauf hin, dass die zwei Männer "quer durch Europa Vorstrafen angesammelt haben", und zwar unter verschiedenen Alias-Namen. Das sei im Fall eines Beschuldigten so weit gegangen, dass die Staatsanwaltschaften Wien und Linz zuerst gegen zwei vermeintlich unterschiedliche Männer Verfahren geführt haben. Als einer davon von Deutschland nach Österreich ausgeliefert wurde, stellte sich beim DNA-Test heraus, dass beide Behörden gegen den selben Mann ermittelt haben.

Die Beschuldigten werden durch Handyauswertungen, genetische Spuren und Observationsergebnisse belastet. Vor Prozessbeginn hatten beide eisern geschwiegen. Vor Gericht bekannten sie sich teilweise schuldig - allerdings nur für zwei bzw. drei Einbruchsdiebstähle, für die es DNA-Beweise gibt, wobei Verteidiger Andreas Mauhart die Schadenssummen als "sehr liebhaberisch von den Opfern geschätzt" bezeichnete.