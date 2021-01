Von einer ganz besonderen Zahl

Aber! Auch für Wegelagerer und Vagabunden war 17 eine Glückszahl, und in machen Ländern scheint diese Zahl sogar Unglück zu bringen, darum schreibt man sie dort am besten gleich gar nicht.

Jetzt werdet ihr wohl denken, dass mir fad ist, wenn ich schon beginne, über gewöhnliche Zahlen nachzuforschen. Ihr habt recht! Mir ist fad, mit siebzehn aaaaaaaaaaaaaaaaa!

Ich möchte so gern wieder für euch spielen, in eure Augen schauen und euch lachen hören. Und wenn man sich etwas ganz fest wünscht, geht es auch in Erfüllung. Darum haben wir schon ganz viel geprobt für unser allerneuestes Stück „Das Geheimnis im Winterwald“, und ich verspreche euch, die Geschichte ist nicht nur äußerst lustig, sondern so richtig spannend.

Die Spieltermine, und übrigens auch alle Seppy-Geschichten, findet ihr unter www.puppentheater.at