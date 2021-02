Von der Kontrolle zum Vertrauen

Der Psychologe empfiehlt, nach Möglichkeit einen eigenen Raum für das Homeoffice einzurichten. „Viele haben sich einen Sessel oder einen Tisch zum Arbeiten gekauft. Einer hat mir erzählt, dass ihn der Kauf eines höhenverstellbaren Tisches und eines Sessels so viel gekostet hat wie das Benzin, das er normalerweise in einem Monat beim Pendeln in die Firma verfährt.“

Anderer Sitzplatz

Wenn der Kauf von Extra-Möbeln nicht möglich sei und man auf vorhandenes Mobiliar zurückgreifen müsse, sollten die Gewohnheiten verändert werden. Zum Essen sitze man an einer Ecke des Tisches, zum Arbeiten an der anderen. Der Arbeitsbeginn sollte auch symbolisch vollzogen werden, indem man dafür eigene Bekleidung anzieht und sie nach Arbeitsende wieder auszieht oder man sich zum Beispiel duscht. „Diese Rituale sind wichtig“, so Witzmann.

Gefahr des Schledrians

Hat das Homeoffice auch Nachteile? „Für jene Menschen, die wenig organisiert sind, besteht die Gefahr, dass sie in einen Schlendrian hineinkommen. “

Soziale Kontakte sind wichtig

Im Homeoffice reduzieren sich die sozialen Kontakte zu den Arbeitskollegen. „In einem normalen Homeofficebetrieb gibt es zumindest einmal in der Woche ein Treffen mit dem Team. Das ist wichtig für den Teamspirit. Ich rate vom Schichtbetrieb ab, denn da zerfällt das in zwei Subteams.“ Es liege in der Kompetenz der Führungskräfte, so Witzmann, Kontakte gemeinsam zu initiieren. „Zum Beispiel eine Kaffeepause als Videokonferenz. Oder einen Afterwork-Drink. Oder man macht am Freitag ein Teammeeting und bespricht, was der kniffligste Fall oder das größte Erfolgserlebnis der Woche war.“ Leider würden die Verschränkungen von den Führungskräften nicht genützt. „Denn die meisten Führungskräfte führen über Kontrolle. Wenn einer aber nur kontrolliert und nicht Kraft seiner Persönlichkeit führt, dann will er, dass alle wieder ins Büro kommen. Homeoffice braucht großes Vertrauen zu den Mitarbeitern.“