Vom Tschinellen-Afferl, das fest gedrückt wird

Also hab’ ich beschlossen, doch mein Zimmer aufzuräumen. Unter dem vielen Krimsikramsi hab’ ich dann die alte Spielzeugkiste entdeckt, in die ich seit ewigen Zeiten nimmer reingeschaut hab’. Ganz unten in der Kiste ist ein uraltes, ziemlich zerdepschtes Äffchen gelegen. Das wär’ ja nichts Besonderes, aber das Afferl kann mit zwei Tschinellen spielen, wenn man es mit einem Schlüssel aufzieht. Ich hab’s gleich ausprobiert und tatsächlich, es hat gescheppert, was das Zeug hält.

Da hab’ ich mich so gefreut, dass ich das Afferl fest an mich gedrückt hab’. Doch plötzlich hat es mir links und rechts mit den Tschinellen eine kräftige blecherne Tetsch’n verpasst, so richtige Watsch’n. Da hab’ ich ziemlich dumm dreing’schaut. Aber das Afferl kann nix dafür, ich hätte es nicht so fest halten dürfen.

Doch dann hab ich mir gedacht, es wär’ schon schön, wenn ich in echt wieder mal jemanden so richtig umarmen und ganz fest an mich drücken könnte. Vielleicht geht das eines Tages ja wieder. Und hoffentlich bekomm’ ich dann keine Tetsch’n, äh Watsch’n.