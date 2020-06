Vom Superstar zum Nobody

Den Song Contest nutzten viele mehr oder weniger erfolgreich als Sprungbrett, wenn auch als rutschiges. Wie rutschig, das bekam Wilfried zu spüren. Im Jahr 1988 setzten die Österreicher große Erwartungen in ihren Star. Erst trällerte er unter großem Jubel „Lisa, Mona Lisa“, um dann wegen seines unehrenvollen letzten Platzes beim Contest in Dublin ausgebuht zu werden. „Die Medien haben so auf mich draufgedroschen, dass es gedauert hat, bis ich wieder auf die Beine gekommen bin“, erinnert sich Wilfried, der in Pressbaum (NÖ) sesshaft geworden ist. Nach der herben Niederlage habe er sich in die Schauspielerei gestürzt und lebe bis heute von seinem vielseitigen Künstlerdasein.

In eine völlig andere Richtung ging Sabine Stieger von Global Kryner, die 2005 in Kiew schon im Semifinale ausgeschieden ist. Die Volksmusiksängerin tourt unter dem Decknamen „ Samy Jones“ und einer Gitarre unter dem Arm durch die Lande. Global Kryner gibt es noch immer, gerade erst ist ein neues Album erschienen. Die aktive Musikerin kann sich über die Szene in Österreich nur wundern: „Es ist interessant: Als Song Contest Act sind alle Scheinwerfer auf einen gerichtet. Danach verschwindet man vom Radar.“ Den Trackshittaz rät sie übrigens, möglichst freizügig aufzutreten. „Es gibt eine große Homosexuellen-Fangemeinde. Denen gefällt so was sicher.“