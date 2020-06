Vom Innviertel in die ganze Welt

Jeden Kontinent dieser Welt zu bereisen hat sich der Fotograf Andreas Mühlleitner zum Ziel gesetzt. „Am schönsten ist es aber im Innviertel", betont Mühlleitner. Im Winter will er mit seiner Kamera nach Patagonien in Südamerika aufbrechen. Seine Heimat werde an Schönheit regelmäßig unterschätzt, glaubt der in Asbach lebende Fotograf.

Bei seinem Bildband „Die schönsten Seiten des Innviertels" ist der Name Programm. Die rund 200 Fotografien sind bei einer zweijährigen Entdeckungsreise entstanden. „Wir haben keinen Grand Canyon oder sonst etwas Spektakuläres. Was wir haben, ist eine sanft geschwungene Landschaft, die man mit ihren Burgen, Wäldern und Flüssen je nach Lichtstimmung immer wieder neu entdecken kann."