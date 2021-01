Voll abgeräumt beim Landeswettbewerb

Beim Landespreis der oberösterreichischen Berufsfotografen räumte der Profi mit Studio-Loft in Wels gleich drei Mal ab: Gold gab es in den Kategorien „Porträt“ und „Nude“ und Bronze ebenfalls bei „Porträt“. Starmayr hat sich somit für die Teilnahme am Bundespreis im Sommer qualifiziert. Unter 900 Einsendungen konnten sich ihre starken, authentischen und außergewöhnlichen Fotografien durchsetzen.