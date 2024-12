Volksanwältin Schwetz will den Bürgern zuhören

Die 42-Jährige stammt aus Ottensheim, wo ihr Vater freiheitlicher Gemeindevorstand war. Heute wohnt sie mit ihrem Lebensgefährten in Niederwaldkirchen (Bez. Rohrbach). Als ihre Stärken nennt sie eine „rasche Auffassungsgabe“, genaue Kenntnis der Sachlagen („ich schaue mir alles genau an“), „Durchsetzungsvermögen“ und „Gesamtüberblick“.

Schwetz hat die Volksschule in Ottensheim besucht, dann das Bundesgymnasium in Linz-Fadingerstraße. Im Jahr 2000 begann sie in Salzburg das Studium der Biologie, 2001 Veterinärmedizin in Wien. 2010 schloss sie das Jus-Studium in Wien ab, 2013 das Studium der Romanistik (Spanisch).

Ihr Vater half ihr beim beruflichen Einstieg. Er kannte Lutz Weinzinger, den freiheitlichen Nationalratsabgeordneten aus Schärding. Von 2006 bis 2010 war sie dessen parlamentarische Mitarbeiterin. Es folgten drei Jahre als Referentin im FPÖ-Parlamentsklub. Von 2013 bis 2015 war sie Büroleiterin des Dritten Nationalratspräsidenten Norbert Hofer und von 2015 bis 2017 Büroleiterin von Landesrat Günther Steinkellner. 2017/’18 war sie Leiterin der Anlagenabteilung an der Bezirkshauptmannschaft Perg, von 2018 bis zur nunmehrigen Wahl als Volksanwältin Bezirkshauptfrau von Wels-Land.

Was wird sie in ihrer neuen Funktion machen? „Den Bürgern zuhören, ihnen zur Seite stehen, wenn sie sich von den Behörden ungerecht behandelt fühlen und Beschwerden nachgehen.“ Was darüber noch an Zeit bleibt, wird sie für ihre Hobbys nutzen: Lesen, Reisen und Spaziergehen.