Vogelgrippe im Bezirk Braunau: Betrieb mit rund 150 Tieren betroffen

In einer Geflügelhaltung im Bezirk Braunau in Oberösterreich ist Geflügelinfluenza (H5N1) vulgo "Vogelgrippe" festgestellt worden. Das berichtete Landesveterinärdirektor Thomas Hain am Donnerstag. Der Betrieb halte 150 Hühner sowie einige Gänse und Enten. Ein Teil sei an der Erkrankung verendet, der Rest wird auf behördliche Anordnung hin getötet.