„Vierlinge sind eher unkompliziert“

Die Vierlinge sind im Juli 2010 viel zu früh zur Welt gekommen. Noemi in der 24., die anderen drei in der 25. Woche per Kaiserschnitt. „Sie waren knapp an der Überlebensgrenze", sagt Thomas, der die schwierige Zeit noch gut in Erinnerung hat. Wochenlang mussten die vier Frühchen im Krankenhaus in Brutkästen liegen, bis ihre kleinen Körper stark genug waren. Es folgte eine Physiotherapie, da ihr Bewegungsapparat im Mutterleib dazu nicht genug Zeit hatte. Noemi war erst zu Weihnachten fit genug, um ohne Magensonde zu leben. „Die Sorgen um ihre Gesundheit hab` ich abgelegt, als das letzte Kind aus dem Krankenhaus gekommen ist. Man muss lernen, auf ihre eigene Kraft zu vertrauen, sonst wird man verrückt", sagt Sonja.

Der Wohnzimmerboden der Radlers ist mit Gymnastikmatten ausgelegt. Zwei Mädchen haben gerade das Laufen gelernt. Während Nele schon mit Vollgas durch das Zimmer saust, bahnt sich die schüchterne Nisha noch mit Vorsicht ihren Weg durch ihre beiden am Boden herumkugelnden Schwestern.