Vierjähriger in Oberösterreich von Balkon im zweiten Stock abgestürzt

Ein Vierjähriger ist Dienstagnachmittag in Vöcklabruck über die Brüstung eines Balkons sechs bis sieben Meter abgestürzt. Der Bub war in einem unbeaufsichtigten Moment während eines Besuchs bei seiner Tante auf den Balkon gegangen. Dort schob er sich einen Sessel ans Geländer, um Sachen in den Garten zu werfen. Dabei verlor er wohl das Gleichgewicht und fiel aus dem zweiten Stock, so die Polizei.