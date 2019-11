Viel Bewegung auf Linz’ Bühnen – mit Nestroy-Preisträgerin

Das Landestheater Linz war gleich mit drei Nominierungen beim renommierten Theaterpreis Nestroy vertreten. In der Kategorie „Bester Nachwuchs weiblich“ ging der Preis an Anna Rieser für ihre Rolle als Grace in Lars von Triers „Dogville“. Zurzeit probt Anna Rieser für Peter Handkes Schauspiel „Immer noch Sturm“, das am 6. Dezember Premiere in den Linzer Kammerspielen feiert. Außerdem ist sie in Ferdinand Raimunds „Der Verschwender“ zu erleben.