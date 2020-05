Verwirrspiel um vorzeitigen Bürgermeister-Wechsel

Ein politisches Ränkespiel hat in den vergangenen Tagen die Welser Kommunalpolitik erschüttert. Wie aus gut informierten Kreisen zu erfahren, soll SPÖ-Vizebürgermeister Hermann Wimmer bei FPÖ und ÖVP angefragt haben, ob sie ihn in einer der nächsten Gemeinderatssitzungen zum Bürgermeister wählen. Als besondere Morgengabe für den „Königsmacher“ soll Wimmer sogar bereit gewesen sein, das derzeit noch im Verantwortungsbereich der SPÖ liegende Finanzressort abzutreten.



„Das ist eine reine Erfindung, ich habe dergleichen nicht gemacht“, behauptet der 61-Jährige im KURIER-Gespräch. Er habe lediglich einmal ein philosophisches Gespräch mit FP-Stadtrat Andreas Rabl geführt, in dessen Verlauf er ihn gefragt habe, ob die Freiheitlichen im Fall einer Bürgermeisterwahl im Gemeinderat einen eigenen Kandidaten aufstellen würden. Ein politischer Tauschhandel sei nie Thema gewesen: „Ich bin seit 14 Jahren Finanzreferent – diese Funktion freiwillig herzuschenken, hieße, dass ich völlig schwachsinnig bin.“