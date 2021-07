Verurteilter Vater strebt Prozess-Wiederaufnahme an

Detaillierte Beschuldigungen, wie sie in W.’s Urteil zu lesen sind, verursachen bei Inge W. Zorn und Übelkeit. "Da steht, dass die Vergewaltigungen im Bügelzimmer im Keller passiert seien. Nie hatten wir hier ein Bügelzimmer. So vieles passt nicht zusammen", sagt sie. Gangl dazu: "Dass die Frau in so vielen Jahren bei so schweren Delikten nichts bemerkt hat, ist fast unmöglich." Vor allem kritisiert er aber, dass im psychologischen Gutachten eine posttraumatische Belastungsstörung beim Opfer diagnostiziert wird. Das war ausschlaggebend für das Urteil. Die Untersuchung eines Psychiaters, worauf sich die Störungen begründen, lehnte das Gericht aber ab.