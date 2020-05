Verurteilter Neonazi ist für FPÖ kein Problem

Wo der Tatbestand der NS-Wiederbetätigung erfüllt wird, darf es kein Pardon geben und keine Entschuldigung“, betonte FPÖ-Landesparteichef Manfred Haimbuchner noch am Mittwoch. In öffentlichen Stellungnahmen vertrat der blaue Landesrat zuletzt immer die Meinung, dass Funktionäre, die wegen Verstoßes gegen das Verbotsgesetz rechtskräftig verurteilt werden, in der Partei nichts mehr verloren hätten.

Im Fall der beiden FP-Mandatare aus dem Innviertel, gegen die der Verfassungsschutz wegen möglicher rechtsextremer Facebook-Inhalte ermittelt, wollte er zunächst daher den Ausgang eines Strafverfahrens abwarten, bevor parteiinterne Konsequenzen gezogen werden. Dass dann einer der beiden aber einem Parteiausschluss zuvor kam, alle Funktionen niederlegte und aus der FPÖ austrat, dürfte Haimbuchner doch etwas überrascht haben – scheint ihm aber nicht ungelegen gekommen sein.