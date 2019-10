Verträge von Schneider und Bruckner-Orchester-Dirigent Poschner verlängert

Landeshauptmann Thomas Stelzer hat die Verlängerung maßgeblicher Kulturmanager bzw. Künstler bekanntgegeben. Hermann Schneider, der seit der Spielzeit 2016/17 Intendant des Landestheaters ist, wird die Häuser auch in den Jahren 2021 bis 2026 als Intendant künstlerisch leiten. Markus Poschner, seit 2017/18 Dirigent des Brucknerorchesters, wird das auch in den Jahren 2022 bis 2027 sein. Beide werden so wie bisher gemeinsam mit dem kaufmännischen Geschäftsführer Thomas Königstorfer die Dreier-Geschäftsführung der Theater- und Orchester GmbH (TOG) bilden.