Verlorene Tumorproben: Linzer Akh gehen die Pathologen aus

Mit einem drastischen Engpass an Ärzten hat das Pathologie-Institut im Linzer Akh zu kämpfen. "Vier Fachärzte haben heuer gekündigt. Wir brauchen mehr Personal", sagt Heinz Brock, Direktor des größten Krankenhauses in Oberösterreich. Wegen der ausgedünnten Mannschaft ist es dem Akh Linz nicht mehr möglich, Analysen direkt im Haus durchzuführen.

Wie berichtet, gingen nun Gewebeproben von sechs Frauen mit Verdacht auf Brustkrebs auf dem Weg in das Klinikum Bayreuth in Bayern verloren. Laut Brock sei den Patientinnen aber kein Schaden entstanden. Grundsätzlich sei es üblich, dass man Gewebeentnahmen in Speziallabore schicke.