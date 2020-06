Tumorproben verschwunden

Weitere bange Tage und Wochen stehen sechs Frauen aus Linz bevor: Bei ihnen besteht Verdacht auf Brustkrebs doch die Proben sind auf dem Postweg zu einem Labor in Deutschland verloren gegangen.

Entnommen wurden die Gewebeteile möglicher Tumore im Allgemeinen Krankenhaus Linz (AKH), um sie dann wie üblich eingeschrieben in ein Institut nach Bayreuth in Deutschland zu schicken. Allerdings kamen sie dort nie an.

"Das ist völlig unverständlich und schleierhaft, wie so etwas passieren kann", ärgert sich AKH-Direktor Heinz Brock: Vor rund vier Wochen wurden die Proben entnommen und – wie in diesen Fällen üblich – an das Labor gesandt. Bisher habe diese Methode immer gut funktioniert, eine "erhebliche Anzahl" von Tests würde pro Jahr auf diese Weise verschickt, beteuerte Brock. "Wir haben rechtliche Schritte im Laufen", betonte der Spitalschef. "Aber davon haben die Patientinnen auch nichts."