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Linz-Land: Zahlreiche Anzeigen bei Planquadrat
Bei einem Verkehrsplanquadrat in Linz-Land zeigte die Polizei einen Alkolenker an und stellte weitere Verstöße fest.
In der Nacht zum 18. August 2026 führten Polizeistreifen des Bezirkspolizeikommandos Linz-Land ein Verkehrsplanquadrat zur Erhöhung der Verkehrssicherheit durch.
Alkolenker, Mängel und zahlreiche Anzeigen
Bei vier Fahrzeugen wurden technische Mängel festgestellt, zwei Kennzeichen wurden abgenommen. Ein Alkolenker wurde angezeigt, zudem wurden zwei Anzeigen nach dem Führerscheingesetz vorgelegt. Ein Lenker wurde dem Amtsarzt zur klinischen Untersuchung vorgeführt. Weiters wurden 34 Anzeigen vorgelegt und 42 Organmandate ausgestellt.
Klares Signal für mehr Sicherheit auf den Straßen
Die Polizei veröffentlichte zu dem Verkehrsplanquadrat die Bilanz der Kontrollaktion.
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