Sperre des Tunnels Bindermichl bei Linz: Fahrbahn wird "griffiger"

Denn der Tunnel Bindermichl bei Linz auf der A 7 (Mühlkreisautobahn) erhält auf insgesamt 1,3 Kilometer Länge einen neuen Belag. Dieser soll für mehr Griffigkeit der Fahrbahn sorgen und die Verkehrssicherheit erhöhen. Die Asfinag führt dazu Belagsarbeiten an den kommenden drei Wochenenden durch.

Das bedeutet für Autofahrerinnen und Autofahrer: Ab Freitag, 26. Juli (ab 20 Uhr) bis Montag, 29. Juli (bis 4.30 Uhr) wird Tag und Nacht im Tunnel an der Fahrbahn gearbeitet. Am Wochenende wird während des Tages eine Fahrspur pro Richtung für die Arbeiten gesperrt, in den Nachtstunden steht dann lediglich eine Spur pro Fahrtrichtung für den Verkehr bereit.

Darüber hinaus betreffen die Belagsarbeiten auch die Anschlussstellen im Bereich des Bindermichl. So steht am kommenden Wochenende die Auf- und Abfahrt in Richtung Norden an der Anschlussstelle Muldenstraße nicht zur Verfügung.