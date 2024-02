Verfolgungsjagd mit Zivilstreife: Lenker wegen 23 Delikten angezeigt

Alkoholisiert und vermutlich auch unter Drogeneinfluss lieferte ein 47-Jähriger am Donnerstagfrüh einer Zivilstreife in Oberösterreich eine halsbrecherische Verfolgungsjagd. Der Mann jagte seinen PS-starken Boliden im Bezirk Freistadt mit bis zu 230 km/h über die S10 und fuhr danach in lebensbedrohlicher Manier durch Ortsgebiete.

Die Verfolgung des mit weit überhöhter Geschwindigkeit vorbeifahrenden Wagens nahm eine Zivilstreife der Autobahnpolizeiinspektion Kefermarkt auf der S10 gegen 5.30 Uhr in der Früh auf. Sofort beschleunigte der Lenker auf bis zu 230 km/h und dann fuhr bei der Ausfahrt Freistadt Süd ab. Weiter ging es auf der Walchshofer Landesstraße. Die dortigen 70 bzw. 50 km/h Beschränkungen missachtete er, indem er teilweise mehr als doppelt so schnell unterwegs war. Zudem gefährdete er durch seine Fahrweise einige entgegenkommende Autofahrer.