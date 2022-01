Verendete Hühner im Mühlviertel: Geflügelpest bestätigt

Nachdem zu Wochenbeginn erstmals in Kärnten ein Fall von Geflügelpest gemeldet wurde, musste am Donnerstag in Oberösterreich Alarm gegeben werden. Die Viruserkrankung grassiert derzeit bei Vögeln in ganz Europa. Das Land OÖ überlegt nun in Abstimmung mit dem Gesundheitsministerium, in einem größeren Risikogebiet die Stallpflicht für Hühnerbetriebe zu verhängen.

Konkret hat die AGES in einem Kleinbetrieb mit 49 Hühnern im Bezirk Rohrbach bei sechs verendeten Hühnern eine Infektion mit dem Geflügelpest-Virus H5N1 bestätigt. Am selben Tag wurde zudem in einem benachbarten Kleinbetrieb (zehn Hühner, zehn Enten) ebenfalls der Verdacht auf Geflügelpest ausgesprochen. Beide Betriebe wurden durch die Veterinärbehörde gesperrt und in einem Fall die übrigen Tiere getötet. Proben wurden an die AGES gesendet.